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TBMM Başkanı Şentop'tan dikkat çeken Azerbaycan mesajı Türkiye için kader coğrafyasıdır

TBMM Başkanı MustafaŞentop, "Bütün dünyanın, bilhassa Ermenistan'ın devlet terörüne ortak olanların bilmesi gereken şudur; Azerbaycan, Türkiye için dost bir ülke, sadece yakın coğrafya değildir. Aynı zamanda gönül coğrafyasıdır, kader coğrafyasıdır." dedi.

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Bütün dünyanın, bilhassa Ermenistan'ın devlet terörüne ortak olanların bilmesi gereken şudur; Azerbaycan, Türkiye için dost bir ülke, sadece yakın coğrafya değildir. Aynı zamanda gönül coğrafyasıdır, kader coğrafyasıdır. Türkiye her zaman maddi, manevi bütün gücüyle Azerbaycan'ın yanındadır. Bir an tereddüt göstermeden her zaman yanında olmaya devam edecektir." diye konuştu.

Doğu Akdeniz açıklaması

Şentop, Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler ilişkin ise, 'Türkiye, kendi haklarını aradığı kadar bu alanda ve sahada adil bir paylaşımın, hakça bir dağılımın olmazsa olmaz bir barış zemininde gerçekleşmesi için vardır." ifadelerini kullandı.

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