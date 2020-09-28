İstanbul'da düzenlenen Suriyeli çocuk dilenci operasyonunun detayları

İSTANBUL'da zorla dilendirilen Suriyeli çocukların kurtarıldığı operasyonun polisin trafikte dilenen bir çocukla konuşmasıyla başlatıldığı ortaya çıktı.

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İSTANBUL'da emniyet güçleri, şehirde Suriyeli çocukların zorla dilendirilmesine ilişkin soruşturma başlattı. Çalışmalar neticesinde; çocukların suç örgütleri tarafından ailelerinden kiralanarak yasa dışı yollarla İstanbul'a getirilip zorla dilendirildikleri tespit edildi.

Çalışmalarını tamamlayan ekipler, Sultangazi'de tespit edilen 9 adrese operasyon düzenleyerek 24 şüpheliyi gözaltına aldı, 68 çocuk da kurtarıldı. Adreslerde yapılan aramalarda 250 bin TL, 100 dolar, 228 bin 500 Suriye parası ve çok sayıda madeni para ele geçirilirken operasyona ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

"Fakir ailelerin çocukları"

CNN Türk İstihbarat Şefi Nihat Uludağ, katıldığı canlı yayında operasyonun ayrıntılarına ilişkin elde ettiği bilgileri paylaştı.

İstanbul'da Çocuk Şube'de görev yapan bir polisin trafik ışıklarında karşılaştığı dilenci bir çocukla arasında geçen konuşmayla operasyonun başlatıldığını aktaran Uludağ, "Önemli bir operasyon. Sabah 05.00 sularında İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri 9 adrese girdi. Bu çocuklar orada rehin alınmışlardı. Çocukların aileleri çadırlarda yaşıyor Suriye'de. Fakir ailenin çocukları.

"300 TL'ye çocuklarını kiralıyorlar" Çete üyeleri, aylık 300 TL'ye bu çocukları kiralıyorlar, 'Orada onlara iş imkanı sağlayacağız ve çalıştıracağız' diyorlar. 300 TL'ye kiralayıp İstanbul'a getiriyorlar. Bu operasyon Sultangazi'de yapıldı. Çocuklar trafiğin yoğun olduğu Beşiktaş, Kadıköy, Fatih gibi yerlerde zorla dilendiriyorlardı. O çocuklar kurtarıldı ve o çetenin elinden alındı.

Operasyon nasıl başladı?

Peki, bu operasyon nasıl yapıldı? Işıklarda dilenen çocuklara denk geliyoruz. Çocuk şubedeki bir polis memuru, bu çocuklardan bir tanesine denk geliyor. Çocuğu alıyor, 'Sen kimsin? Ailen nerede?' diye soruyor. Çocuk da 'Ailem Suriye'de. Bir çete bizi buraya getirdi. Bizi zorluyorlar bu iş için. Bizi dövüyorlar. Onların istediği gibi 100-150 TL paraya getiremezsek bizi dövüyorlar' diyor. Soruşturma 4 ay önce bu çocuğun beyanı ile başlıyor. Takipler sonrasında organize bir çete tarafından bu çocukların Suriye'den kaçırılıp İstanbul'a getirildiği anlaşılıyor. Çete üyelerinin hepsi Suriyeli. Yapılan teknik takipler sonucunda Sultangazi'de 9 adres tespit ediliyor.

"Günlük kota 100-150 TL"

Günlük 100-150 TL kota koymuşlar. Para kazanamayan çocukları darp edip zorla dilendiriyorlar. Bu sabah 05.00'te de İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon ekipleriyle birlikte o çetenin evlerine eş zamanlı operasyon düzenledi ve bu çocuklar oradan alınıp devlet korumasına geçti. 24 çete üyesi de gözaltına alındı. Çocuklar isterse ailelerine gönderilecek. Ailelerinin çocuklara bakacak durumu yoksa devlet korumasında devam edilecek" ifadelerini kullandı.