Ermeni komutan etkisiz hale getirildi

Azerbaycan'ın başlattığı karşı harekat sonucunda, Ermeni Yarbay Vardanyan Lernik Aregi'nin öldürüldüğü açıklandı.

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Ermenistan, Azerbaycan'a karşı işgalci ve saldırgan tutumlarına dün bir yenisini daha ekledi. Ermeni ordusu, Azeri sivil yerleşim yerlerine saldırdı.

Saldırı sonucu çok sayıda Azerbaycanlı hayatını kaybederken, karşı saldırıya geçildi.

Teyakkuza geçen Azerbaycan ordusunun başlattığı harekatla, ermeni mevzileri ateş altına alındı. Ağır tahribat alan Ermeni kuvvetleri cepheden kaçmaya başladı.

Ermeni komutan öldürüldü

Bölgede Azerbaycan'ın başarılı harekat devam ederken, üst düzey bir Ermeni askerin öldürüldüğü açıklandı.

Ermenistan Özel Tugay Komutanı olarak görev yapan Yarbay Vardanyan Lernik Aregi'nin, düzenlenen harekatta etkisiz hale getirildiği duyuruldu.