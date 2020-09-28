Pençe Harekatı bölgesinde bir askerimiz şehit oldu

Kuzey Irak'ta Pençe Harekatı bölgesinde teröristler tarafından tuzaklanmış mühimmatın patlaması sonucu bir askerimiz şehit oldu.

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Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen Pençe Harekatı kapsamında, teröristler tarafından tuzaklanmış bir mühimmatın patlaması sonucu bir askerimiz şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Pençe Harekat alanında, 28 Eylül 2020 tarihinde, teröristler tarafından tuzaklanmış bir mühimmatın patlaması sonucunda, bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, dileriz" ifadelerine yer verildi.

Mardin'e şehit ateşi düştü

Şehidin acı haberi, Mardin'in Derik ilçesi kırsal Bozbayır Mahallesi'nde yaşayan ailesine Kaymakam Hicabi Aytemür, İlçe Jandarma Komutanı Fatih Torun ve İlçe Emniyet Müdürü Alper Tolga Evci tarafından verildi.

Bekar olan şehidin baba evine Türk bayrağı asılırken, babası Ahmet Temelli ve annesi Adile Temelli'yi yetkililer teskin etmeye çalıştı. Acı haberi duyan yakınları ve komşuları eve taziyeye gelirken, anne Adule Temelli, Kürtçe ağıtlar yaktı. Şehit Serdar Temelli'nin cenazesi yarın Bozbayır Mahallesi'ne getirilerek, düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.