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Azerbaycanlı gençler cephelere akın ediyor

Ermenistan'ın saldırılarının ardından seferberlik ilan edilen Azerbaycan'da gençler akın akın cepheye gidiyor.

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Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan mevzileri ile sivil yerleşim yerlerini havan ve topçu sistemleri ile yoğun ateş altına almasının hemen ardından karşı atak başlattı.

SİHA ve hava unsurlarının yanı sıra roket, füze ve topçu silahlarıyla yapılan atışlar sonucunda birçok nokta imha edilirken; Ermenistan ordusu da büyük zayiat verdi.

İlk olarak 7 köyü işgalden kurtaran Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, ardından Tekekaya ile Ağdağ bölgelerini kontrol altına aldı.

Gençler cepheye gidiyor

Öte yandan; Azerbaycan'da seferberlik ilan edilmesinin ardından ülkenin gençleri cepheye gitmek için harekete geçti.

Başvurularını hemen tamamlayarak toplu bir şekilde cepheye giden gençlerin büyük bir mutluluk yaşadığı görüldü.

Ülkenin dört bir yanından toplanan Azerbaycanlı gençler, işgal altındaki topraklarını geri alabilmek için canlarını feda etmeye hazır. (Haber 7)

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