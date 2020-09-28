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Beşiktaş'ın yeni transferi Josef de Souza'yı Al Ahli geri çağırdı

Beşiktaş'ın bir süre önce kadrosuna kattığı Josef de Souza'yı eski takımı Al Ahli geri çağırdı. Suudi Arabistan ekibi, Brezilyalı oyuncunun sözleşmesini haksız feshettiğini savunuyor.

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Josef de Souza'nın eski takımı Al Ahli Brezilyalı oyuncuyu geri çağırdı.

Suudi Arabistan kulübü, 31 yaşındaki oyuncunun sözleşme feshinin haksız olduğunu iddia ediyor.

Brezilyalı futbolcu, maaşını 6 ay alamadığı için Al Ahli ile kontratını tek taraflı sonlandırmış ve Beşiktaş ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Josef de Souza'nın lisansını henüz çıkartamayan siyah-beyazlılar, geçici lisans için FIFA'ya başvurdu.

Beşiktaş yönetimi, Brezilyalı oyuncunun Al Ahli ile arasındaki anlaşmazlığın çözülmemesi halinde Josef de Souza ile yapılan 2 yıllık anlaşmayı feshetme hakkına sahip. (NTV Spor)

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