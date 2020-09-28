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Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (28 Eylül 2020)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 8062'ye çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. Türkiye'deki toplam vaka sayısı ise 315.845'e yükseldi. Uzun bir aradan sonra günlük iyileşen hasta sayımızın yeni hasta sayımızdan fazla olması sevindirdi.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 65 kişi daha hayatını kaybetti.

Günlük iyileşen hasta sayısı 1422 oldu
Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1422 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 277 bin 52'ye yükseldi. Toplam test sayısı 10 milyon 153 bin 223, ağır hasta sayısı 1596, hastalarda zatürre oranı yüzde 6.5 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitterdan yaptığı paylaşımda; ''Bugün uzun bir aradan sonra ilk defa günlük iyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızdan fazla. Bugün tespit edilen 1.412 yeni hasta var. Tedbirlerin netice verdiğinden eminiz. Virüsü yenene kadar birlikte mücadele edelim, tedbirlere birlikte uyalım'' ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DE DÜNKÜ KORONA RAKAMLARI İSE ŞÖYLEYDİ

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