Alman politikacıdan skandal sözler: Göçmenleri gaz odasına sokabiliriz

Almanya'da aşırı sağcı Almanya İçin Alternatif Partisi (AfD) basın sözcülüğü görevinde bulunan Christian Lüth'ün ülkeye gelen göçmenlerin vurulabileceğini veya gaz odalarına sokulabileceğini yönünde açıklamalarda bulunduğu iddia edildi.

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Alman medyasından Zeit gazetesinde yer alan haberde; Almanya İçin Alternatif Partisinin (AfD) eski basın sözcüsü Christian Lüth'ün Lisa Licentia adlı YouTuber ile 23 Şubat'ta bir akşam yemeğinde görüştükleri ve orada göçmenler için ağır ifadeler kullandığı iddia edildi.

"Göçmenleri gaz odalarına sokabiliriz"

Haberde; Lisa Licentia'nın görüşmede, "Daha fazla göçmenin gelmesi sizin çıkarınıza olacakmış gibi geliyor mu?" şeklinde sorusuna Lüth'ün, "Evet. Çünkü o zaman AfD daha iyi olacak. Yine de hepsini vurabiliriz. Bu hiç sorun değil. ya da gaz odalarına sokabiliriz ya da ne istersen. Umurumda değil" ifadeleriyle cevap verdiği belirtildi.

Görüşmenin görüntülerinin Pro 7 televizyonunda gösterileceği ifade edilen haberde; Lüth'ün, "Almanya'nın durumu ne kadar kötüye giderse AfD için o kadar iyi olur. Tabii ki durum çocuklarımız açısından çok kötü" dediği aktarıldı.

Aşırı sağcı AfD partisi Christian Lüth'ün görevine nisan ayı sonunda son vermişti.