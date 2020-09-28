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MSB paylaştı! 4 terörist böyle etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, bir askerimizin şehit olduğu Pençe Kaplan Harekatı'nda 4 teröristin etkisiz hale getirildiği hava harekatının görüntülerini yayınladı.

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Milli Savunma Bakanlığı, bir askerin şehit olduğu 4 PKK'lının da etkisiz hale getirildiği Pençe Kaplan Harekatı'nın görüntülerini paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların hız kesmeden devam ettiği belirtildi. Operasyonda Irak'ın kuzeyinde yer alan Haftanin ve Metina'ya hava harekatı düzenlenirken bölgedeki 4 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. 

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