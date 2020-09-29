Gözaltılar hakkında bilgi aldı! Ali Babacan'dan HDP'ye telefon

Siyasetçilere; 6 yıl sonra, Ankara’da olmayan olaylarla ilgili davet edilmeden onlarca polis ve zırhlı araçla, üstelik mükerrer olduğu iddia edilen bir soruşturmayla gözaltı yapılması siyasete gözdağıdır.



Hukuk, birilerinin keyfi kararlarıyla siyasete alet edilemez.