Gözaltılar hakkında bilgi aldı! Ali Babacan'dan HDP'ye telefon

DEVA Genel Başkanı Ali Babacan, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ı telefonla arayarak gözaltına alınan isimler hakkında bilgi aldı.Abone ol
DEVA Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Ali Babacan'ın Sancar’ı telefonla arayarak, gözaltılar ve gözaltında yaşanan sağlık sorunları hakkında bilgi aldığı belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Genel Başkanımız Sn. Ali Babacan, HDP Genel Başkanı Sn. Mithat Sancar’ı telefonla arayarak, yapılan gözaltı işlemleri ve gözaltında yaşanan sağlık sorunları hakkında bilgi almıştır.
Genel Başkanımız, geçmiş olsun dileklerini ileterek, bu ve benzeri soruşturmaların ve soruşturmaya ilişkin usul işlemlerinin siyasi etkiden uzak, hukuk devleti kurallarına uygun bir şekilde yürütülmesi gerektiğini vurgulamıştır."
Siyasetçilere; 6 yıl sonra, Ankara’da olmayan olaylarla ilgili davet edilmeden onlarca polis ve zırhlı araçla, üstelik mükerrer olduğu iddia edilen bir soruşturmayla gözaltı yapılması siyasete gözdağıdır.— DEVA Partisi (@devapartisi) September 25, 2020
Hukuk, birilerinin keyfi kararlarıyla siyasete alet edilemez.