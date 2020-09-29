82 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti! Kobani soruşturmasında 4 gün ek gözaltı

‘Kobani’ soruşturması kapsamında, aralarında eski HDP milletvekillerinin de bulunduğu 20 şüphelinin gözaltı süresi, ‘delillerin toplanmasındaki güçlük’ gerekçesiyle bugünden itibaren 4 gün daha uzatıldı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2014 yılında yaşanılan ve 37 kişinin hayatını kaybettiği Kobani olayları nedeniyle, 82 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti. Aralarında eski HDP milletvekillerinin de bulunduğu 20 şüphelinin gözaltı süresi, ‘delillerin toplanmasındaki güçlük’ gerekçesiyle bugünden itibaren 4 gün daha uzatıldı.

Şüphelilerden eski milletvekili Sırrı Süreyya Önder “Ben 3 dönem TBMM Başkanlık idari amiri seçildim. İdare amirliği yapan partisinin hiçbir karar ve temsiliyet organında yer almaz. Sağlığım iyi değildir. Nezarethane koşulları iyi değil. Gözaltı süresinin uzatılmasını gerektirecek bir şey yoktur” dedi.

Bir an önce ifade alın

Hürriyet'ten Hasan Benli'nin haberine göre eski vekillerden Ayla Akat Ata da, “4 gündür herhangi bir şey söylenmeden tutuluyoruz. Bir an önce ifademizin alınmasını talep ederim. Gözaltı süresinin uzatılmasını gerektirecek bir şey yoktur” derken, Altan Tan da “Zaten aynı iddialardan dolayı yargılanıyorum” şeklinde konuştu. Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen de “Bu dosyadan 8 ay tutuklu kaldım.Anayasa Mahkemesi kararıyla tahliye oldum” dedi.

Öte yandan yemekten zehirlendiklerini ifade eden Ayhan Bilgen ve 2 şüphelinin, sağlık kuruluşlarına götürülerek tedavi edildiği belirtildi.