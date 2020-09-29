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Nakdi ücret desteği hangi tarihe kadar sürecek?

Koronavirüs salgını sürecinde büyük önem taşıyan nakdi ücret desteğinin ödemeleri sürerken bir yandan desteğin son tarihi merak ediliyor. Son açıklamaya göre ödemeler 17 Kasım 2020 tarihine kadar sürecek.

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Nakdi ücret desteği ödemeleri T.C. Kimlik Numaralarının son hanesine göre ayın ilk 10 gününde hesaplara geçiyor. Nakdi ücret desteği parası almaya hak kazananlar günlük 39,24 TL ödeme alıyor.

Günlük 39,24 TL'lik destek ayda 1,177 TL yapıyor. Aylık nakdi ücret desteği brüt 1.177 TL olmakla birlikte 8.93 TL'lik damga vergisi düşüldükten sonra net 1.168 TL olarak ödenecek.

İşten çıkarma yasağı uzadıkça nakdi ücret desteğinin devam edeceği süre de uzuyor.

2 ay daha uzatıldı

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre; 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca işverenin 3 aylık süre ile çalışanını işten çıkarma yasağı, 17 Eylül 2020'den itibaren 2 ay daha uzatıldı, bu sayede nakti ücret desteği süresi de uzatılmış oldu.

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