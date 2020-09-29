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AK Partili Cevdet Yılmaz: 'Ya pandemi Kılıçdaroğlu’na denk gelseydi...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye’nin pandemiyle mücadelede dünyadaki en başarılı ülkelerden biri olduğunu söyledi.

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Bir yandan hastane sayısını arttırırken, diğer yandan da daha nitelikli hâle getirdiklerini belirten Yılmaz “400 bin sağlık personelini, 1 milyona çıkardık. Sağlık altyapımız kendini kanıtladı” dedi.

Örnek başarıda Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nin büyük katkısı olduğuna dikkat çeken Yılmaz, “Sistemin hızlı karar alma ve uygulama özelliğini de test etmiş olduk. Bu yeni sistem, gerçekten başarılı. En gelişmiş ülkeler bile çok kötü sınav verdi. Bilim ve pandemi kurullarıyla kararlar alan Türkiye, iyi bir kriz yönetimi gerçekleştirdi” diye konuştu. “Salgın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun SSK Genel Müdürü olduğu dönemde Türkiye’ye gelseydi, sağlık altyapısı çökerdi” ifadesini kullanan Yılmaz, şunları söyledi: “Sosyal güvenlik altyapımız olmadığı için ciddi sosyal huzursuzluklar doğardı. Kırılgan gruplar, ciddi sorunlar yaşardı. Türkiye, 18 yıldır emeğinin karşılığını almış oldu. Soysal güvenlik kurumlarını iyileştirmemizin ve tüm toplumu kucaklayan altyapı kurmamızın faydasını gördük.”

Kendisi de korona tedavisi gören Yılmaz, dünyanın salgından küresel dayanışmayla kurtulabileceğini vurguladı. Aşı milliyetçiliğini yanlış bulduğunu dile getiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz “Türkiye 150’den fazla ülkeye destek vererek, korona diplomasisi anlamında da önemli bir adım attı” dedi.

Türkiye Gazetesi

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