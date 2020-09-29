BIST 1.121
DOLAR 7,82
EURO 9,13
ALTIN 472,04
HABER /  YEREL

Bingöl'de binlerce sinek şehri bastı! Esnaf dükkanlarını kapattı

İhlas Haber Ajansı

Bingöl’ün Solhan ilçesini havanın kararması ile binlerce sinek basınca esnaf iş yerlerini erken kapatmak zorunda kaldı. İlçe esnafları, ilk defa böyle bir olayla karşılaştıklarını aktardı.

Abone ol

Solhan ilçesinde akşam havanın kararmasıyla birlikte ışıklar yanınca hem iş yerleri hem sokak lambalarının çevresini bir anda küçük binlerce sinek doldurdu. Çok miktarda sineği iş yerlerinden temizleyen esnaflar, erken kepenk indirdi. Karanlık olmasıyla birlikte iş yerlerini sineklerin bastığını belirten Fatih Tütünen, “O kadar sinek baskısına uğradık ki dayanamadık. Karanlık bastığı gibi sinekler doldu ve dükkanlarımızı kapatmak zorunda kaldık. Ben ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum” dedi.

Esnaf Mazlum Kılıç ise, “Karanlık bastırdığı gibi sinekler nerede ışık varsa girmeye başladılar. Dükkanlarımızın ışıklarını kapatmak zorunda kaldık, dükkanlara doldular” diye konuştu. Sineklerin ilçeyi basmasının ardından vatandaşlar durumu Solhan Belediyesine bildirdi. Belediye ekipleri ilçede çalışma başlattı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Bu çikolata dünyada tek! Sadece Ordu'da var Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Duygu Delen'in ölümünde bilirkişi raporu mahkemeye sunuldu! Çamaşır ipi detayı bomba
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. YeşimTaşova: Uykusuzluk bulgusu koronavirüsle ilişkilendirildi
Gözaltılar hakkında bilgi aldı! Ali Babacan'dan HDP'ye telefon
Pençe Harekat alanında yaralanan asker şehit oldu! Mardin'e şehit ateşi düştü
Başkan Erdoğan ve Johnson telefonla görüştü!
MSB paylaştı! 4 terörist böyle etkisiz hale getirildi
ÖNCEKİ HABERLER
Nakdi ücret desteği hangi tarihe kadar sürecek?
Manisa’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Yüzlerce polis katıldı! Ankara'da eğlence mekanlarına korona denetimi
İzmir'de korku dolu dakikalar! Arkasından koşup bacaklarından vurdu
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Masumlar Apartmanı kitabı kimin Gülseren Budayıcıoğlu kitap özeti
Yorumlar