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Ozan Tufan Rojin Haspolat ile nişanlandı kurdeleyi Ali Koç kesti

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ozan Tufan, Rojin Haspolat ile nişanlandı. Ali Koç çiftin kurdelesini keserken, sportif direktör Emre Belözoğlu da çifti yalnız bırakmadı.

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Kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren ve bu sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Fenerbahçe'de Galatasaray maçında göstgerdiği performansla herkesin takdirini kazanan Ozan Tufan, sevgilisi Rojin Haspolat ile nişanlandı.

Kurdeleyi Ali Koç kesti
Evde sade bir törenle nişanlanan Ozan Tufan’ın kurdelesini Fenerbahçe başkanı Ali Koç kesti. Başkan Ali Koç, nişanlanan çiftle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

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