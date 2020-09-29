Ozan Tufan nişanlandı! Müstakbel eşi Rojin Haspolat kimdir

Bu mutlu haberin ardından vatandaşlar Rojin Haspolat kimdir, aslen nereli Rojin Haspolat ne iş yapıyor ve kaç yaşında araştırması yaptı. Rojin isminin kökeni Kürtçe ve güneş gibi anlamında kullanıyor. Rojin Haspolat ise sanat dergilerinde editörlük yapıyor.