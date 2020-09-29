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Ozan Tufan nişanlandı! Müstakbel eşi Rojin Haspolat kimdir

Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan 2 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Rojin Haspolatlı ile dün akşam nişanlandı. Ali Koç çiftin kurdelesini keserken, sportif direktör Emre Belözoğlu da çifti yalnız bırakmadı. Peki Rojin Haspolat kimdir, kaç yaşında ve Ozan Tufan'ın sevgilisi Rojin Haspolat aslen nereli?

Futbol kariyerine Fenerbahçe'de devam eden Ozan Tufan ile bir süredir birlikte olduğu Rojin Haspolat evlilik yolunda ilk adımı attı. Milli futbolcu Ozan Tufan, sevgilisi Rojin Haspolat ile nişanlandı.

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Evde sade bir törenle nişanlanan Ozan Tufan’ın kurdelesini Fenerbahçe başkanı Ali Koç kesti. Başkan Ali Koç, nişanlanan çiftle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Bu mutlu haberin ardından vatandaşlar Rojin Haspolat kimdir, aslen nereli Rojin Haspolat ne iş yapıyor ve kaç yaşında araştırması yaptı. Rojin isminin kökeni Kürtçe ve güneş gibi anlamında kullanıyor. Rojin Haspolat ise sanat dergilerinde editörlük yapıyor. 

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Ozan Tufan ile yaklaşık iki yıldır sevgili olan Rojin Haspolat, Bilkent Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi, Bilgi Üniversitesi'nde de Sanat Tarihi okumuştur. 

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