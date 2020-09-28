Zoom telefona nasıl indirilir Zoom üzerinden nasıl canlı ders yapılır?

Koronavirüs nedeniyle evden vanlı derse katılan öğrenciler son günlerde Zoom nedir, nasıl kullanılır araştırması yapıyor. EBA TV gibi uzaktan eğitim veren Zoom telefon tablet gibi cihazlara indiriliyor ve zoom üzerinden öğretmenler eşliğinde canlı derse katılım sağlanıyor. Peki Zoom nasıl indirilir, telefona nasıl zoom indiririm ücretli mi?

Abone ol

Koronavirüs nedeniyle EBA üzerinden canlı dersler bu hafta da online olarak devam ediyor. Zaman zaman yoğunluğun yaşanması ile çöken EBA'ya alternatif olarak öğrenciler Zoom kullanmaya ve araştırmaya başladı. Öğretmenlerin tercih ettiği zoom ile öğrenciler online derse devam edebiliyor. Telefon, tablet ve bilgisayara Zoom’un nasıl indirildiği araştırılıyor. Peki zoom nasıl indirilir? İşte Zoom canlı ders nasıl izlenir?

Zoom nasıl indirilir: Zoom uygulamasını Google Play ve Apple Store’dan indirilebiliyor. Program ücretsiz ancak daha büyük toplantılar başlatmak gibi ek seçeneklere ücret ödemesi gerekebiliyor.

Zoom ile nasıl canlı derse girilir: Uygulamayı bilgisayara, telefona ya da tablete indirdikten sonra ana menüde online ders yapma butonu var. İngilizce seçenekler yer alıyor. Öğretmenler yeni online ders başlatmak için ‘’New Meettin’’ kısmını öğrenciler ise ‘’Join’’ kısmını tıklayarak dersleri görüntüleyebiliyor.

PLAY STORE İNDİRME LİNKİ İÇİN TIKLAYINIZ

APP STORE İNDİRME LİNKİ İÇİN TIKLAYINIZ

Öğrencilerin derse başlayabilmesi ‘’Metting İD’’ numarasını öğrencilerle paylaşması gerekiyor.

Zoom nasıl Türkçe'ye çevrilir: Zoom'a bilgisayaradan giriş yaptıktan sonra, sağ alt köşede yer alan simgeden Zoom simgesi tercih edilir. Açılan menüde bulunan Switch Languages üzerine gelinir ve menüden istenilen dil seçilir. Zoom otomatik olarak seçilen dili uygulayacaktır. Zoom uygulamasında Türkçe dil seçeneği olmadığından dili Türkçeye çevirmek mümkün değildir.

ZOOM nedir: 21 Nian 2011 tarihinde kurulan ve California'da bulunan Amerikan iletişim teknolojisi şirketi olan Zoom, görüntülü telefon ve çevrimiçi sohbet hizmetleri sağlar ve telekonferans, uzaktan çalışma, uzaktan eğitim ve sosyal ilişkiler için kullanılır.

2020'nin başlarından itibaren, Zoom'un yazılımı, COVID-19 pandemisi sebebiyle alınan karantina önlemlerinin ardından kullanımı ivmelenerek yükseldi. Zoom'un işgücünün büyük bir kısmım Çin'de bulunuyor.