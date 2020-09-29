Rojin Haspolat kimdir aslen nereli Ozan Tufan sevgilisi yaşı kaç?

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Ozan Tufan sevgilisi Rojin Haspolat ile nişan yüzüklerini taktı. Nişan kurdelesini Ali Koç'un kestiği yüzük töreni magazin basınına konu oldu. Peki Rojin Haspolat kimdir, kaç yaşında ve Ozan Tufan'ın sevgilisi Rojin Haspolat aslen nereli?

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Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan 3 yıldır birlikte olduğu sevgilisiyle aile arasında yapılan sade bir törenle nişanlandı. Nişan yüzüğünün kurdelesini ise Ali Koç kesti. Bu mutlu haberin ardından vatandaşlar Rojin Haspolat kimdir, aslen nereli Rojin Haspolat ne iş yapıyor ve kaç yaşında araştırması yaptı. Rojin isminin kökeni Kürtçe ve güneş gibi anlamında kullanıyor. Rojin Haspolat ise sanat dergilerinde editörlük yapıyor.

Rojin Haspolat kimdir: Ozan Tufan ile yaklaşık 3 yıldır birlikte olan nişanlısı Rojin Haspolat, Bilkent Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi, Bilgi Üniversitesi'nde de Sanat Tarihi okumuştur. İnternette kendisi hakkında çok fazla bilgi bulunmasa da Rojin Haspolat'ın sanat dergilerinde editörlük yaptığı biliniyor. Ayrıca festival organizasyonu alanında çalışıyor.

Ozan Tufan kimdir: 23 Mart 1995 doğumlu olan Ozan Tufan Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe’de forma giymektedir. 2013 Akdeniz Oyunları’nda gümüş madalya kazanan Türkiye U-19 takımında forma giydi. 9 Ağustos 2012 tarihinde UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turunda KuPS Kuopio karşısında Bursa Atatürk Stadyumunda oynanan maçın 71. dakikasında attığı gol ile Avrupa kupalarında gol atan en genç futbolcu olmuştur.

OZAN TUFAN KARİYERİ

İlk yılları

Ozan Tufan, 23 Mart 1995 tarihinde Bursa/Orhaneli’de Maden işçisi bir baba ve ev hanımı bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Bursa’da 10 yaşında okul takımıyla katıldığı turnuvalarda oynadığı sırada Bursaspor Kulübü alt yapı antrenörleri tarafından izlenerek alt yapıya seçildi. Bursaspor ile henüz 9 yaşında yani 2004 yılında tanışan Ozan Tufan’ın 2005 yılında ise lisansı çıkartıldı. O dönemlerde Danone Ligi olarak geçen minikler liginde dikkat çeken Ozan Tufan, 2007 yılında Vahide Aktuğ İlköğretim Okulu ile birlikte Danone Küçükler Futbol Türkiye Birinciliğini kazandı ve turnuvaya damgasını vurdu. Attığı 9 golle gol kralı olan genç oyuncu, o dönem orta sahanın sağ kanadı ve ortasında görev yapıyordu.

2009-10

Ardından Ozan Tufan’ın yakasına sakatlık belası yapıştı, ayak tabanında oluşan rahatsızlık. Özel maç nedeniyle kimi doktorların futbol hayatı bitti dediği Ozan, 2009-2010 sezonunda 1995 jenerasyonu ile birlikte Coca Cola Akademi U-15 Ligi’nde oynamaya başladı. O sezon sadece 8 mücadeleye sonradan dahil olan Ozan, Türkiye Finalleri’ndeki 3 maçtada ilk 11’de şans bulmuş ve Bursaspor, finalleri Türkiye 4.sü olarak kapatmıştı.

2010-11

2010-2011 Bursaspor U-16 Takımı’nın şampiyonluğu ile noktalandı ancak Ozan Tufan, yaşadığı sakatlığın sürmesi nedeniyle sezonun ilk yarısında hiç forma giyemedi, sezonun ikinci yarısında ise sadece 2 karşılaşmada görev aldı.

2011-12

2011-2012 sezonu ise Ozan’ın yıldızını parlattığı sezon olarak kayıtlara geçti. Sakatlığı nedeniyle orta sahanın sağ kanadında ve ortasında oynayarak toplamda 13 maç ile geçirdiği iki sezonun ardından Ozan Tufan artık sağlıklı bir şekilde sahalara döndü ve sağ bek mevkine monte edildi ve takımın vazgeçilmezi oldu. Yeni mevkisinde eski günlerine dönen Ozan o sezon U-17 Takımı ile oynadığı 10 maçın ardından millî takıma kadar yükseldi. Bursaspor’un şampiyonluğu ile noktalanan sezonda U-17 düzeyinde 23 maça çıkan Ozan Tufan 1 kez ağları sarsma başarısı da gösterdi. Genç sağ bek, o sezon ayrıca 1 kez de U-18 Takımının formasını terletti. 2011-2012 sezonu Ozan Tufan için harika geçti. Sakatlıktan yakasını kurtaran ve yeni mevkisi olan sağ bekte vazgeçilmez olan genç oyuncu, Coca Cola Akademi U-17 Ligi final maçında Fenerbahçe’ye karşı oynadığı oyunla parmak ısırtarak eski parlak günlerine döndü ve tüm dikkatleri üzerine çekti. O maçı 3-1 kazanan Bursaspor U-17 takımı şampiyonluğa uzanırken teknik direktör Ertuğrul Sağlam da maçı canlı seyretti.

Bursaspor

2012-13

Fenerbahçe ile oynanılan final maçında yıldızını parlatan Ozan, 2012-13 sezonunda ise A Takıma alındı. Genç oyuncuyu Avusturya kampı kadrosuna da alan Ertuğrul Sağlam, onu ilk kez 9 Ağustos’ta kadroya aldı. Kups’a karşı Finlandiya’da 1-0 kaybeden takım, Bursa’daki rövanş maçında rakibine üstünlük kurdu. 50 dakikada 5-0’ı yakalayan takımda Ertuğrul Sağlam ilk oyuncu değişikliği için Ozan Tufan’ı yanına çağırdı. 63.dakikada oyuna dahil olan Ozan, oyuna girdikten 8 dakika sonra Bursaspor forması altındaki ilk golünü Kups ağlarına yollayarak 1980 doğumlu Ganalı Peter Ofori Quaye’nin ‘Avrupa kupalarında gol atan en genç oyuncu’ unvanını da elinden almış oldu. Avrupa Kupalarının gol atan en genç oyuncusu olarak tarihe geçen Ozan, maçın skorunuda 6-0 olarak belirledi. A Takım ile ilk Türkiye Kupası maçına Aralık 2012’de Altay karşısında çıkan Ozan, Süper Lig’de ise Hikmet Karaman yönetiminde ilk maçına 19 Mayıs 2013 tarihinde Gençlerbirliği karşısında çıktı. O sezon 4 kupa maçında 299 dk sahada kalan Tufan, 1 UEFA, 1 tane de Süper Lig maçında görev yapmış oldu.

2013-14

2013-14 sezonunda ise Hikmet Karaman ile başlayan sezonda tıpkı Enes Ünal gibi A Takımın bir parçası olan Tufan, Christoph Daum’un getirilmesiyle ve sözleşmesinin uzatılmamasıyla daha az şans bulmaya başladı. Sezon başlarken ise A2 takımına gönderilen Ozan, A2 takımıyla 13 maça çıkıp Bandırmaspor ve Tavşanlı Linyitspor maçlarında da toplam 2 gol attı. Ozan Tufan devre arasında A takımın kampına alınırken, 21 Ocak 2014 tarihinde sözleşmesini 2018 yılına kadar uzattı. 25 Ocak 2014 günü oynanan Eskişehirspor maçında 71 dakika süre aldı. O sezon İrfan Buz’un A Takımın başına geçmesiyle 6 maçta daha forma giyen Ozan bu maçların hepsine ilk 11’de başladı.O sezon 2 tanesi Galatasaray ile oynanan Türkiye Kupası yarı final maçı olmak üzere 5 tanede kupa maçında görev yaptı. Sezon sonunda tüm dikketleri üzerine çeken Ozan, sezon sonunda ise Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim tarafından millî futbol takımına çağrıldı.

2014-15

Türkiye millî takımıyla ABD kampında da süre alan Ozan, 2014-15 sezon başında ise Beşiktaş teknik direktörü Slaven Bilic’in beğenisini kazandı ve bu teknik adamın raporuyla Sefa Yılmaz, Turgut Doğan Şahin gibi isimlerle adı anılan Beşiktaş tarafından bonservisi istendi. Daha sonra bu teklif reddedildi. Daha sonra ise Şener Özbayraklı ile paket olarak Galatasaray kulübü iki oyuncuyu istese de Şenol Güneş’in oyuncuyu bırakmayacağı açıklandı. Sezon başında Bursaspor ile devam eden Ozan, 17 Temmuz 2014 günü oynanan Chikhura maçında o sezon ilk resmi maçına çıktı. 0-0 biten karşılaşmanın rövanş maçında da süre alan Ozan, maçın uzatmaları ve normal süresi yine berabere bitince penaltılarda bir gol atsa da takım arkadaşları penaltıları kaçırınca Bursaspor turnuvaya veda etti. O sezon Süper Lig’de de Galatasaray ile oynanan ilk hafta maçında görev yapan Ozan, takımının kendi evinde 2-0 mağlup olmasına engel olamadı.

Fenerbahçe

12 Ağustos 2015’te 7.000.000 € karşılığında 5 yıllığına Fenerbahçe’ye transfer oldu.[9] 8 numaralı formayı tercih etti. Fenerbahçe ile ilk maçına ligin 2.haftasında Çaykur Rizespor karşısında çıktı. Fenerbahçe formasıyla ilk golünü bir UEFA Avrupa Ligi karşılaşması olan Molde FK maçında atmıştır.

Millî takım kariyeri

29 Mart 2016’da, Avusturya ile oynanan hazırlık maçında Türkiye formasıyla Tufan.

İlk kez Türkiye U-17 millî takımının Azerbaycan’ı 4-0 yendiği mücadelenin tamamında sahada kalan Ozan, ilk kez millî takım formasını giydi.

2016 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri öncesi 2014 Mayıs ve Haziran aylarında yapılan kamp kadrosuna davet edilen[11] Ozan 25 Mayıs 2014 tarihinde İrlanda ile oynanan maçın ikinci yarısının başında Bilal Kısa’nınY erine oyuna girerek çıkmıştır.

03 Eylül 2014 tarihinde Danimarka ile oynanan hazırlık maçının son dakikasında oyuna girip ilk golünü atmıştır. Maçı bu golle Türkiye 2-1 kazanmıştır.[13] Maçtan sonra ise “Topu önüme aldım ve tam vuracakken Arda ağabeyin sesini duydum. Sonra onun rahatlığıyla topa vurdum. Dışarı vurma hissi de vardı içimde. Arkadan vur oğlum dedi ve topa dokunduğum an vurdum zaten. Gönül rahatlığıyla vurdum. Biraz rakibe de çarptı ama Allah büyük işte yürü ya kulum deyince güzel şeyler oluyor. Bana şans verdiği için Fatih hocaya teşekkür ediyorum. Elimden gelenin en iyisini yaptığımı düşünüyorum.” ifadelerinde bulundu.