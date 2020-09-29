Loris Karius Union Berlin'e gitti Max Kruse ile arkadaş oldu

Beşiktaş ile sözleşmesini fesheden Loris Karius, Union Berlin'e transfer oldu. Karius, Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse ile takım arkadaşı oldu.

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Beşiktaş ile yollarını ayırdıktan sonra bonservisinin olduğu Liverpool'a dönen ancak İngiliz ekibinde istenmeyen Loris Karius, Almanya'ya döndü.

Liverpool'la 2 yıllık sözleşmesi bulunmasına karşın kadroda düşünülmeyen Karius, Union Berlin için sağlık kontrolünden geçti. Bundesliga ekibi 27 yaşındaki eldiveni bir yıllığına kiraladığını duyurdu.

Anlaşmaya göre, Liverpool Karius'un maaşının büyük bir kısmını üstlenecek. Karius, Fenerbahçe ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Max Kruse ile takım arkadaşı olacak.