Cübbeli Ahmed'in silahlanıyor' diye isim verdiği selefi Murat Gezenler konuştu! Türkler Müslüman değil

Cübbeli Ahmet Hoca'nın 'selefi dernekler iç savaş için silahlanıyor" dedi. Emniyet'te ifade veren Cübbeli Hoca, Murat Gezenler grubununu ismini verdi. Gezenler ortaya çıktı ve "Türkiye'de kimsenin Müslüman olmadığını, Türklerin de hiçbir zaman Müslüman olmadığını" iddia etti.

Abone ol

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü “Selefi dernekler silahlanıyor” dedi ardından da çağrıldığı emniyette konu ile ilgili ifade verdi. Cübbeli Ahmet Hoca, ifadesinde selefi isimlerden Murat Gezenler'in ismini verdi. Gezenler, İsmail Saymaz'a yaptığı açıklamalarda IŞİD'e övgüler düzerken Türkler'in ise Müslüman olmadığını iddia etti.

IŞİD'i ilk sahiplenenlerden olduğunu, Suriye'de mücadele eden bir yapı olarak hak gördüğünü, Konya'da herkesin IŞİD'e katıldığını iddia eden Murat Gezenler, "Türkler IŞİD için Müslümandır. Ama bizim için değildir. Oy atmak şirktir. Çocuğu okula göndermek şirktir. Askere gitmek küfürdür. Türkler hiç Müslüman olmamıştır" ifadelerini kullandı.

EL Kaide ve IŞİD'den 4 yıl hapis yattı

2001'den beri El Kaide ve IŞİD'den dört yıl cezaevinde kalan, tüm davalardan beraat ettiğini söyleyen Gezenler, "Türkiye'de İslami idare olsa yapacağı ilk iş bu tip tekke ve türbeleri yok etmek olur" dedi.

'Türkler hiç Müslüman olmamıştır'

MİT raporunda IŞİD'in Konya lideri sayılan Gezenler, şöyle konuştu: "IŞİD, Sünni toplumları Müslüman kabul ederken, biz müşrik kabul ediyoruz. Türkler IŞİD için Müslümandır. Ama bizim için değildir. İnsanların hükmü Allah'tan gayrısına vermesi şirktir. Oy atmak şirktir. Çocuğu okula göndermek şirktir. Askere gitmek küfürdür. Türkler hiç Müslüman olmamıştır."

MİT raporundakinden çok daha fazlayız

MİT raporunda yazdığı gibi 10-20 bin değil sayılarının çok yüksek olduğunu, her ilde 20 cemaatin olduğunu söyleyen Gezenler, "Biri beş kişi, biri 10 kişi… Tekfir etme düşüncesinden ötürü sürekli ayrışıyoruz. Ancak 2 bin dernek yoktur" dedi.

'Selefiler kurban edilecek'

Gezenler, Cübbeli Ahmet'in açıklamalarına ilişkin olarak, "Sisteme entegre olmadığımız için Selefiler kurban edilecek. Zemin hazırlanıyor. Bir ay sonra operasyonlar başlayacak, hepimiz içeriye gireceğiz. İkincisi, tarikatlar kan kaybediyor" değerlendirmesinde bulundu.

2001'den beri 5 operasyon yedim

Gezenler son olarak Saymaz'ın, "Silahlı Selefi grubu yok mu?" sorusuna, "Böyle bir düşüncesi olmadı Selefi yapının. Ben 2001'den beri beş operasyon yedim. Bir kibrit çıkmadı. Belki bir iki kişi silahlanmış olabilir" diye yanıt verdi.