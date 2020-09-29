AB’ye gönderdiği mektup Rumları panikletti! "Erdoğan’dan kıyamet mektubu"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yunan-Rum ikilisi dışındaki AB ülkelerine gönderdiği ileri sürülen mektup, Kıbrıs Rum yönetiminde paniğe neden oldu. Ömer Bilg'nin Hürriyet'te yer alan yazısında dikkat çeken bilgilere yer verildi.

Abone ol

Fileleftheros ve Alithia gazetelerinin haberlerine göre, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki tutumu ve çözüm önerilerini içeren 3 sayfalık mektup geçen hafta Yunanistan ve Kıbrıs Rum yönetimi dışındaki AB ülkelerine gönderildi.

"Erdoğan’dan kıyamet mektubu"

Rum medyası, “KKTC’nin de dahil olacağı Doğu Akdeniz konferansı önerisi” nedeniyle, “Erdoğan’dan kıyamet mektubu” başlığı kullandı.

Mektupta neler var?

Mektupta Türkiye’nin Yunanistan’la adil bir diyaloğa hazır olduğu, ancak Yunan tarafının güven vermeyen adımlara devam ettiği belirtildi. Ayrıca Türkiye’nin daha önce kamuoyuna ilan ettiği, Kıbrıslı Türklerin de yer alacağı şekilde Doğu Akdeniz’e kıyısı olan ilgili ülkelerin katılacağı geniş kapsamlı bir konferans teklifi de mektupta yer aldı.

Mektupta, Kıbrıslı Türkler ile Rumlar arasında doğalgaz gelirlerinin Kıbrıs sorununun çözümünden önce adil bir şekilde paylaşılması ve sürecin yönetilmesi mekanizması kurulması gerektiğine de dikkat çekildi.