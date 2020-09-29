İstanbul için süper hücre alarmı! Meteoroloji dolu ve şiddetli yağış var diyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi sitesinden bir çok il için şiddetli yağmur ve hortum uyarıları geldi. bugün Sakarya, Eskişehir, Çankırı , Ankara'nın kuzey ilçeleri ile Kütahya çevreleri ve Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ile Kastamonu'da yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Bu illerde ani sel, su baskını, küçük çaplı dolu, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar etkili olacak. Meteorolojinin son hava durumu tahminine göre İstanbul başta olmak üzere 28 ilde de şiddetli yağışlar görülecek. İşte meteorolojinin uyarı verdi yerler: