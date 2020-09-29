İstanbul için süper hücre alarmı! Meteoroloji dolu ve şiddetli yağış var diyor
İSTANBUL için meteoroloji müdürlüğünden süper hücre ve dolu için son dakika uyarısı geldi. Meteoroloji de sitesinden Avrupa yakasını uyardı. Saat 14.00'a kadar dikkat!
İSTANBUL üzerinde oluşan süper hücre kentte şiddetli dolu yağışı ve yağmur oluşturdu. Meteoroloji şiddetli dolu ve yağmurun saat 14.00'a kadar yoğun bir şekilde etkili olacağını duyurdu. Silivri, Büyükçekmece, Çatalca, Arnavutköy çevrelerinde saat 11.00'da başlayan kuvvetli yağışlar, öğle saatlerinde Anadolu yakası dahil tüm kentte şiddetli dolu yağışına dönüştü. Dolu yağışı özellikle İstanbul Boğazı çevresi ile Anadolu yakasında etkili oldu. Yaklaşık 5 dakika süren dolu yağışı sokaklarda buzul tabaka oluşturdu. Bir çok kişi araçlarının üzerine kapatarak tedbir aldı. Yağışlar akşama kadar sürecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi sitesinden bir çok il için şiddetli yağmur ve hortum uyarıları geldi. bugün Sakarya, Eskişehir, Çankırı , Ankara'nın kuzey ilçeleri ile Kütahya çevreleri ve Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ile Kastamonu'da yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Bu illerde ani sel, su baskını, küçük çaplı dolu, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar etkili olacak. Meteorolojinin son hava durumu tahminine göre İstanbul başta olmak üzere 28 ilde de şiddetli yağışlar görülecek. İşte meteorolojinin uyarı verdi yerler:
29 Eylül 2020 salı günü hava durumu
Meteorolojinin sitesinde yayınlanan tahminlere göre İstanbul, Bursa, Kütahya, Eskişehir dahil olmak üzere 28 ilde yoğun yağışlar etkili olacak. Yağışlar Başkent Ankara dahil olmak üzere İç Anadolu bölgesinde de görülecek.
Şiddetli fırtına
Bugün şiddetli rüzgar da bekleniyor. Rüzgarın öğle saatlerinden itibaren Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun batısı ile Batı Karadeniz’in batısında güneybatıdan (Lodos) kuvvetli (50-70 km/sa) ve yer yer kısa süreli fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.