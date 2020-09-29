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ABD'ye büyük şok! Papa Francis, Pompeo'nun görüşme talebini reddetti

Katolik Kilisesi lideri Papa Francis'in ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun yapacağı Vatikan ziyareti sırasında görüşme yapmayı reddettiği öğrenildi. Papa'nın görüşmeyi reddetme nedeninin yaklaşan ABD Başkanlık seçimi ve ABD'nin Vatikan ve Çin ilişkisine verdiği tepki olduğu belirtildi.

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Yunanistan'da temaslarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bu hafta Vatikan'a gidecek. Pompeo Vatikan'a Çin'le aralarındaki anlaşmayla ilgili tepki vereceği ziyarette çeşitli yetkililerle görüşürken Papa Francis'in bu grupta yer almadığı öğrenildi. 

The Independent'ta yer alan habere göre kaynaklar, Papa'nın görüşmeyi reddetme nedeninin yaklaşan ABD seçimleri ve Trump'ın Vatikan ve Çin'in anlaşmasına verdiği tepki olduğunu söyledi. 

Vatikan ve Çin arasındaki anlaşma, Vatikan'a Çin'deki piskoposların atanmasında söz hakkı sunuyor. 2 yıl önce verilen anlaşmadan beri Çin'de Vatikan'la görüşerek iki piskopos görevlendirildi. Trump yönetimi, Vatikan'ın Çin'le anlaşmayı devam ettirmemesi gerektiğini savunuyor. 

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