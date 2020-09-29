BIST 1.123
DOLAR 7,84
EURO 9,16
ALTIN 474,39
HABER /  SPOR

Edin Visca adım adım Fenerbahçe'ye: Ayrılık kararını bildirdi

Uzunca bir süredir Edin Visca için Başakşehir'i yoklayan Fenerbahçe, bu kez transferi tamamlamak istiyor. Süper Lig'de henüz puanla tanışamayan son şampiyona, Visca'dan ayrılık kararı geldiği belirtildi.

Abone ol

Süper Lig'in transfer şampiyonu olan Fenerbahçe yılın bombasını patlatıyor. Sarı-Lacivertliler, Medipol Başakşehir'in süper yıldızı Edin Visca için düğmeye bastı. Alınan bilgilere göre Boşnak futbolcu, Karagümrük yenilgisinin ardından ayrılık talebini kulübe iletti.

Teknik direktör Okan Buruk'un da bu talep sonrası Visca'nın gidişine onay verdiği belirendi. 1 yıl sözleşmesi kalan yıldız oyuncu, yeni sözleşme talebini de geri çevirdi.

Başakşehir Visca'da köşeye sıkıştı

Başakşehir yönetimi Edin Visca sezon sonunda serbest kalacağı için köşeye sıkışmış durumda. Fenerbahçe ise yaşanan krizi fırsata çevirmek için hemen kolları sıvadı.

Ücret artı futbolcu teklifi

Kısa süre içinde Başakşehir'in kapısını çalma kararı alan Sarı-Lacivertliler'in para ve futbolcu teklifi yapacağı öğrenildi. Yönetim bu kez Edin Visca'yı bitirmeye kararlı. Visca'nın son Karagümrük maçında oyundan çıktıktan sonraki üzgün görüntüsü dikkat çekmişti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İzmir'de feci olay! Halilcan sokak köpeklerinden kaçarken kazada öldü Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
AB’ye gönderdiği mektup Rumları panikletti! "Erdoğan’dan kıyamet mektubu"
Cübbeli Ahmed'in silahlanıyor' diye isim verdiği selefi Murat Gezenler konuştu! Türkler Müslüman değil
Ozan Tufan Rojin Haspolat ile nişanlandı kurdeleyi Ali Koç kesti
Bingöl'de binlerce sinek şehri bastı! Esnaf dükkanlarını kapattı
Duygu Delen'in ölümünde bilirkişi raporu mahkemeye sunuldu! Çamaşır ipi detayı bomba
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. YeşimTaşova: Uykusuzluk bulgusu koronavirüsle ilişkilendirildi
ÖNCEKİ HABERLER
Tuğçe Özbudak kiminle evlendi eşi Melikhan Kılıçarslan kimdir?
Beşiktaş'ta Vida krizi! Başkan kapıyı gösterecek
Taner Ölmez ve Timuçin Esen kamera karşısına geçti! Sağlık Bakanlığı'ndan yeni kamu spotları
ABD'ye büyük şok! Papa Francis, Pompeo'nun görüşme talebini reddetti
İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 5 Ekim’de hesaplara yatacak
Tuğçe Özbudak eski hali nasıldı estetiksiz hali bambaşkaymış!
Yorumlar