BIST 1.123
DOLAR 7,84
EURO 9,16
ALTIN 474,39
HABER /  GÜNCEL

Tuğçe Özbudak kiminle evlendi eşi Melikhan Kılıçarslan kimdir?

İşte Benim Stilim yarışmacı ile tanınan ve Adanalı dizisinde bir dönem Pınar karakterine hayat veren Tuğçe Özbudak sevgilisi Melikhan Kılıçaslan ile evlendi. Yaptırdığı estetik operasyonlarla anılan Tuğçe Özbudak'ın hayatı ile merak edildi. Peki Tuğçe Özbudak kimdir, kaç yaşında? Nişanlısı Melikhan Kılıçarslan kimdir?

Abone ol

İşte Benim Stilim yarışmasının finalistlerinden olan ve bir dönem 'Adanalı' dizisinde canlandırdığı 'Pınar' karakteriyle şöhreti yakalayan oyuncu Tuğçe Özbudak, sevgilisi Melikhan Kılıçarslan ile nikah masasına oturdu. İkilinin şahitliğini Özbudak'ın 'Adanalı' dizisindeki rol arkadaşı Umut Oğuz yaptı. Oğuz'un tören sırasında damada "Emin misin?" diye sorması davetlileri güldürdü

Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Tuğçe Özbudak, sevgilisi Melikhan Kılıçarslan ile dünyaevine girdi. Pandemi sebebiyle düğünlerini erteleyen çift, aile arasında gerçekleşen bir tören ile nikah masasına oturdu.

İkilinin şahitliğini Özbudak'ın 'Adanalı' dizisindeki rol arkadaşı Umut Oğuz yaptı. Oğuz'un tören sırasında damada "Emin misin?" diye sorması davetlileri güldürdü. Özbudak, nikah sonrası Umut Oğuz ile çekilen karesini "Nikah şahidim olur kendisi. Seneye düğünde bir şov yaparsın artık Fiko'm" notuyla yayınladı.

Tuğçe Özbudak kimdir:

Tuğçe Özbudak, 10 Haziran 1982 tarihinde dünyaya geldi. Adanalı dizisinde “Pınar” rolü ile tanınmış olan Tuğçe Özbudak, Bilkent Üniversitesi’nden mezun oldu. Oyunculuğa “Aloya” adlı dizi ile başlamıştır.

İşte Benim Stilim 2016 yarışmasında yarışmacıdır ve finalisttir.

SON DAKİKA HABERLERİ
E- devlette yeni hizmet! Abonelik iptalleri bundan sonra yapılabilecek
AB’ye gönderdiği mektup Rumları panikletti! "Erdoğan’dan kıyamet mektubu"
Cübbeli Ahmed'in silahlanıyor' diye isim verdiği selefi Murat Gezenler konuştu! Türkler Müslüman değil
Ozan Tufan Rojin Haspolat ile nişanlandı kurdeleyi Ali Koç kesti
Bingöl'de binlerce sinek şehri bastı! Esnaf dükkanlarını kapattı
Duygu Delen'in ölümünde bilirkişi raporu mahkemeye sunuldu! Çamaşır ipi detayı bomba
ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş'ta Vida krizi! Başkan kapıyı gösterecek
Taner Ölmez ve Timuçin Esen kamera karşısına geçti! Sağlık Bakanlığı'ndan yeni kamu spotları
ABD'ye büyük şok! Papa Francis, Pompeo'nun görüşme talebini reddetti
İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 5 Ekim’de hesaplara yatacak
İmamoğlu'ndan 'Taksi projesi' açıklaması: Halkın yüzde 85'inin ciddi desteği var
Ankara'da FETÖ operasyonu! 'ByLock' kullanıcısı 12 kişi gözaltında
Yorumlar