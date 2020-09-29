Fenerbahçe; Cisse ve Perotti transferlerini bitiriyor

Fenerbahçe, Alanyaspor'dan ayrılan Papiss Cisse ve Roma'dan Diego Perotti’nin peşine düştü.

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Fenerbahçe'nin derbi performansı Başkan Ali Koç ve kurmaylarını memnun etti. Yönetim, hücumdaki eksiğe rağmen hırsı beğenirken eksiklerin giderilmesi için transfere hız verme kararı aldı.

Bu hafta somut adımlar atılacak

Sabah'ın haberine göre; Sarı-lacivertliler, santrfor ve kanat oyuncusunu kesin olarak kadroya katacak. Kanarya, Alanyaspor'dan ayrılan Papiss Cisse ve Roma'dan Diego Perotti konusunda bu hafta içerisinde somut adımlar atacak. Ayrıca her iki oyuncu ile anlaşma sağlandı. Her iki oyuncunun da Fenerbahçe kadrosuna bonservis bedeli ödenmeden katılması bekleniyor.

Dirar'la Rodrigues yolcu

Sarı-lacivertliler, Garry Rodrigues ve Nabil Dirar ile de kesinlikle yollarını ayıracak. Galatasaray derbisi kadrosuna bile alınmayan iki oyuncunun bulunan takımlara gitmemeleri halinde sözleşmelerindeki tazminat maddeleri devreye sokulacak ve her ikisiyle de yollar ayrılacak. Garry Rodrigues'in bir, Dirar'ın ise 2 yıllık sözleşmeleri bulunuyor.





Transfere nokta konacak

Cisse ve Perotti'ye sarı-lacivertli formayı giydirmek isteyen Fenerbahçe yönetimi, bu iki futbolcudan sonra transfere nokta koyacak.