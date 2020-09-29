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HDP'li Garo Paylan'dan skandal sözler! Tek suçlu Türkiye ve Azerbaycan

HDP Milletvekili Garo Paylan Azerbeycan-Ermenistan arasındaki çatışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ermenistan'ın saldırılarına sahip çıkan Paylan, Azerbaycan ve Türkiye'yi suçladı.

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2 gün önce Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı. Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlatmış ve bazı yerleşim birimlerini işgalden kurtarmıştı. Her iki ülke de savaşa hazırlık için seferberlik ilan etmişti.

Türkiye, haksız saldırılarına karşı Ermenistan'a tepki gösterirken, "Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındayız" mesajı verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, "Tüm dünyayı Azerbaycan'ın haklı mücadelesinin yanında yer almaya davet ediyorum" dedi. 

'Tek suçlu Türkiye ve Azerbaycan'

Son olarak; dün TBMM'de AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'nin imzasıyla ortak bildiri yayımlandı. Bildirinin altına imza atmayan tek parti HDP oldu. HDP'li isimler, Karabağ'da yaşanan krizde Ermenistan'ın yanında yer aldıklarını gizlemekten bile çekinmiyor. Son örneği, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Karabağ'da Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırmadığını; suçun Azerbaycan ve Türkiye'de olduğunu iddia etti. Paylan'ın sosyal medyada büyük tepki çeken sözleri şöyle:

"Karabağ’da, Ermenilerin Azerilere saldırdığı iddia ediliyor. KKTC’nin, Kıbrıs Rum Kesimi’ne saldırma olasılığı neyse, Karabağ’da Ermenilerin Azerilere saldırma olasılığı odur. Karabağ’da mevcut durumu değiştirmeye çalışan Azerbaycan ve Türkiye’dir Savaşta yine önce hakikat ölüyor."

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