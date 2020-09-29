Ermenistan Azerbaycan cephe hattına saldırdı! Azerbaycan karşılık verdi

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine bölgede tansiyon yükseldi.

Azerbaycan-Ermenistan arasında dünden beri devam eden çatışmalarda, Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan birliklerine ait çok sayıda askeri araç ve mevzilerinin imha edildi.