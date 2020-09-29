Ermenistan Azerbaycan cephe hattına saldırdı! Azerbaycan karşılık verdi
Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başladı. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nce Ermenistan'a büyük kayıplar verdirildi.
Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine bölgede tansiyon yükseldi.
Azerbaycan-Ermenistan arasında dünden beri devam eden çatışmalarda, Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan birliklerine ait çok sayıda askeri araç ve mevzilerinin imha edildi.
Azerbaycan tarafından üst üste yenilgi gören Ermenistan'dan ardı ardına zayiat haberleri geliyor.
ERMENİSTAN'DAN KORKUNÇ EMİR!
Azerbaycan ordusu tarafından ağır yenilgiye uğrayan Ermenistan paniğe kapıldı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı Basın Servisi Başkanı Albay Vagif Dargahli "Ermenistan askeri komutanlığı, cepheden kaçan askerlerine karşı silah kullanma emri verdi" diye konuştu.
Ermenistan’ın içinde bulunduğu duruma ilişkin Azerbaycan Savunma Bakanlığı Basın Servisi Başkanı Albay Vagif Dargahli'den Ermeni ordusundaki kayıplara ilişkin yeni bir açıklama geldi.
'KAÇANI VURUN'
Vagif Dargahli "Ermenistan askeri komutanlığı, cepheden kaçan askerlerine karşı silah kullanma emri verdi" dedi.
Azerbaycanlı komutan, Dargahli, Azerbaycan medyasına yaptığı açıklamada, “Alınan istihbarat bilgilerine göre, Ermenistan'ın askeri komutanlarının işgal edilen topraklar ile Ermenistan arasındaki yollarda komuta mevkileri kurduğunu” söyledi.
Komutan Dargahli kurulan mevzilerin amacının kaçan Ermeni askerlerini önlemek olduğunu belirtti.