Tuğçe Özbudak eski hali nasıldı estetiksiz hali bambaşkaymış!

İşte Benim Stilim yarışmacı ile tanınan ve Adanalı dizisinde bir dönem Pınar karakterine hayat veren Tuğçe Özbudak sevgilisi Melikhan Kılıçaslan ile evlendi. Yaptırdığı estetik operasyonlarla anılan Tuğçe Özbudak'ın hayatı ile merak edildi. Peki Tuğçe Özbudak kimdir, kaç yaşında? Nişanlısı Melikhan Kılıçarslan kimdir?

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İşte Benim Stilim yarışmasının finalistlerinden olan ve bir dönem 'Adanalı' dizisinde canlandırdığı 'Pınar' karakteriyle şöhreti yakalayan oyuncu Tuğçe Özbudak, sevgilisi Melikhan Kılıçarslan ile nikah masasına oturdu. İkilinin şahitliğini Özbudak'ın 'Adanalı' dizisindeki rol arkadaşı Umut Oğuz yaptı. Oğuz'un tören sırasında damada "Emin misin?" diye sorması davetlileri güldürdü

Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Tuğçe Özbudak, sevgilisi Melikhan Kılıçarslan ile dünyaevine girdi. Pandemi sebebiyle düğünlerini erteleyen çift, aile arasında gerçekleşen bir tören ile nikah masasına oturdu.

İkilinin şahitliğini Özbudak'ın 'Adanalı' dizisindeki rol arkadaşı Umut Oğuz yaptı. Oğuz'un tören sırasında damada "Emin misin?" diye sorması davetlileri güldürdü. Özbudak, nikah sonrası Umut Oğuz ile çekilen karesini "Nikah şahidim olur kendisi. Seneye düğünde bir şov yaparsın artık Fiko'm" notuyla yayınladı.

Tuğçe Özbudak kimdir:

Tuğçe Özbudak, 10 Haziran 1982 tarihinde dünyaya geldi. Adanalı dizisinde “Pınar” rolü ile tanınmış olan Tuğçe Özbudak, Bilkent Üniversitesi’nden mezun oldu. Oyunculuğa “Aloya” adlı dizi ile başlamıştır.

İşte Benim Stilim 2016 yarışmasında yarışmacıdır ve finalisttir.