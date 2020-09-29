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Ankara'da FETÖ operasyonu! 'ByLock' kullanıcısı 12 kişi gözaltında

ANKARA'da FETÖ'nün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı oldukları belirlenen 15 şüpheliden 12'si gözaltına alındı, 3 şüpheli aranıyor.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY içinde faaliyet gösterdiklerine dair haklarında etkin pişmanlık beyanları bulunan ve örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı oldukları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Sabah saatlerinde başlayan operasyonda 12 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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