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Bakan Albayrak, Yeni Ekonomi Programı öncesi paylaştı! Yüzde 88,5 değerine yükseldi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ekonomik Güven Endeksi bir önceki aya göre %3,1 artarak 88,5 değerine yükseldi." açıklaması yaptı.

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"Yeni Ekonomi Programı öncesinde endekslerimiz güçlü gelmeye devam ediyor." diyen Bakan Albayrak, "Veriler gelecek adına kuvvetli mesajlar veriyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak'ın Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle:

Yeni Ekonomi Programı öncesinde endekslerimiz güçlü gelmeye devam ediyor. Ekonomik Güven Endeksi bir önceki aya göre %3,1 artarak 88,5 değerine yükseldi. Veriler gelecek adına kuvvetli mesajlar veriyor. Sağlam finansal altyapımızla güçlü yarınlara emin bir şekilde yürüyeceğiz.

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