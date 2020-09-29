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Mansur Yavaş ‘Hiçbir çocuk mağdur olmasın’ deyip harekete geçti

ANKARA Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, köylere internet sağlamak için TÜRKSAT ile görüşmelere başladıklarını duyurdu.

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Koronavirüs salgını sonrası başlatılan uzaktan eğitim sistemine ulaşmada zorluk yaşayan öğrenciler için harekete geçen Mansur Yavaş, "Hiçbir evladımız imkansızlıklardan dolayı mağdur olmasın" ifadelerini kullandı.

"İnternet ücreti belediyemizce karşılanacaktır"

Yavaş’ın Twitter’dan yaptığı paylaşım şöyle:

Ankara bizim için sadece merkez ilçelerden ibaret olmadı. Hiçbir evladımız imkansızlıklardan dolayı mağdur olmasın diye yakın zamanda mahalle olan köylerimize internet hizmeti sağlamak için TÜRKSAT ile görüşmelere başladık. İnternet ücreti belediyemizce karşılanacaktır.

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