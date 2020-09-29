Rize'de üretimi her geçen yıl azalıyor bu çayın kilosu 4 liradan satılıyor

'Beyaz iksir'in bir çok hastalığa şifa olduğu biliniyor

Rize'de üretilen ve bu yıl kilogram fiyatı bin TL olarak açıklanan şifa kaynağı Anzer Balı'ndan kilogram fiyatı daha pahalı olan beyaz çayın kilogram fiyatı ise 4 bin TL'yi buluyor. 'Beyaz iksir’in bir çok hastalığa şifa olduğu biliniyor. Yapılan bilimsel araştırmalar, beyaz çayın özellikle kolajen yıkımını baskılayıcı ve cilde esneklik veren elastin maddesinin yıkımını önleyen etkilerine bağlı olarak daha sıkı ve esnek cilt oluşumu sağlayabileceğini gösteriyor. Beyaz çayın yeşil çay gibi vücutta yağ üretimini baskılayıcı ve mevcut yağın parçalanmasını sağlayıcı etkiye de sahip olduğunu vurgulayan uzmanlar, beyaz çayın yeşil çay ya da siyah çay gibi soldurma, fırınlama, kurutma ve fermentasyon işlemlerinden geçmediği için dem renginde bir dönüşüm gerçekleşmediğini kaydediyor.