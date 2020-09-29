Adıyaman'da ortaya çıkan 3 gün hastalığı hayatlarını mahvetti

Fırat Nehri kıyısındaki yerleşim yerlerinde geçtiğimiz yıllarda da ortaya çıkan ‘3 gün’ hastalığı yine kendini gösterdi. Kuyulu, Gümüşkaya ve Işıklı köylerinde büyükbaş hayvan ölümleri gerçekleşti. Bu 3 köyde toplam 16 büyükbaş hayvanın hastalıktan dolayı telef olduğu, birçoğunun ise hasta olduğu öğrenildi. Hayvan sahipleri veteriner hekimlere bilgi verirken tedaviye başlandı.