Bakan Albayrak Yeni Ekonomik Programı açıkladı! İşte ekonomide 3 yıllık yol haritası

Son dakika! Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomik Program'ı ile ekonomide 3 yıllık yol haritasını açıkladı. Bakan Albayrak, "Büyümenin bu yıl yüzde 0.3 olmasını bekliyoruz. 2021'de yüzde 5.8, 2022 ve 2023'te ise yüzde 5 büyüme bekliyoruz." diye konuştu.

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"Tüm göstergeler 'V' tipi toparlanmayı işaret ediyor." diyen Bakan Albayrak, "Salgında gelişmekte olan ülkelerden pozitif ayrıştık. 9 milyon vatandaşımıza 47.5 milyar TL destek verdik." bilgisini aktardı.

Bakan Albayrak'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"İkinci bir salgın ve kapanma olmayacağını varsayıyoruz"

- Turizm ve hizmetlerde toparlanma istenen düzeyde değil. Stratejik reformları hayata geçirmeye devam edeceğiz. Alınan olağanüstü önlemler kademeli olarak kalkacak. İkinci bir salgın ve kapanma olmayacağını varsayıyoruz. Tüm göstergeler 'V' tipi toparlanmayı işaret ediyor. Temamız; yeni dengelenme, yeni normal, yeni ekonomi.

"Paketlerin büyüklüğü 494 milyar TL'ye ulaştı"

- Salgında gelişmekte olan ülkelerden pozitif ayrıştık. 9 milyon vatandaşımıza 47.5 milyar TL destek verdik. Açıklanan paketlerin büyüklüğü 494 milyar TL'ye ulaştı.

Büyümenin bu yıl yüzde 0.3 olmasını bekliyoruz.

- Büyümenin bu yıl yüzde 0.3 olmasını bekliyoruz. 2021'de yüzde 5.8, 2022 ve 2023'te ise yüzde 5 büyüme bekliyoruz. İşsizlik kademeli olarak yüzde 10.9'a gerileyecek.

Enflasyon beklentisi

- Enflasyonu 2020 sonunda yüzde 10.5 2021'de yüzde 8 bekliyoruz. Bu yıl cari açık altın- turizm etkisiyle -%3.5 olacak. Bütçe açığının milli gelire oranı bu yıl yüzde 4.9 olacak.

- Finansal istikrarın tesis edilmesi ana amaç olacak. Ekonominin direncinin artması için çalışacağız. 2020 eylem planlarının yüzde 68'ini hayata geçirdik.

Kovid-19'la mücadelenin bütçe ve ekonomik hedeflere nasıl yansıyacağı da merak ediliyor. Bakanlıktan alınan bilgiye göre program "büyüme ve istihdam" odaklı hazırlanırken genel ekonomik koşulların gerekleri doğrultusunda şekillendi.

Yeni Ekonomik Program ile (YEP) 2021-2023 dönemine ilişkin enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari açık gibi temel makro göstergeler belirlenmiş olacak.

Yeni dönemin yol haritası

Programda sürdürülebilir, yüksek teknoloji ve ihracata dayalı, enflasyon oluşturmayan bir büyüme öngörülüyor. Türkiye'nin potansiyel büyümesinin de sağlıklı zemine oturtulacağı bir dönem olacak. Tek haneli enflasyon, fiyat istikrarı vurgusu ön plana çıkıyor. Programın açıklanmasıyla 2021 yılı merkezi yönetim bütçesine ilişkin süreç de belli bir noktaya getirilecek. Bakanlık ve kurum bütçelerinin hazırlanmasında, programın amaç ve öncelikleri esas alınacak.

BDDK'dan bankaları rahatlatan karar

PANDEMİ etkisinin azalması için ile normalleşme sürecine dün bir adım daha eklendi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), aktif rasyosunu 1 Ekim'den itibaren mevduat bankaları için yüzde 95'ten 90'a, katılım bankaları için ise yüzde 75'ten 70'e indirdi. Rasyo yürürlüğe girdiği ilk tarihte mevduat bankaları için yüzde 100, katılım bankaları için yüzde 80 olarak belirlenmişti.