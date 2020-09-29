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TÜİK açıkladı Eylül ayı ekonomik güven endeksi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, 2020 yılı eylül ayı ekonomik güven endeksini açıkladı. Ekonomik güven endeksi ağustos ayında 85,9 iken, eylül ayında yüzde 3,1 oranında artarak 88,5 değerine yükseldi.

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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2020 yılı Eylül ayına dair ekonomik güven endeksi 88,5 oldu.

Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi) ve hizmet sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Tüketici güven endeksi, reel kesim güven endeksi ve hizmet sektörü güven endeksi arttı 

Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre eylül ayında yüzde 3,2 oranında artarak 82,0 değerini, reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,5 oranında artarak 105,7 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 6,4 oranında artarak 74,9 değerine ulaştı.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi ve inşaat sektörü güven endeksi azaldı 

Perakende ticaret sektörü güven endeksi eylül ayında yüzde 1,5 oranında azalarak 93,5 değerini ve inşaat sektörü güven endeksi yüzde 2,0 oranında azalarak 83,3 değerini aldı.

Endeks, Ağustos'ta 85,9 değerindeydi

TÜİK'in verilerine göre ekonomik güven endeksi temmuz ayında 82,2 iken, ağustos ayında yüzde 4,4 oranında artarak 85,9 değerine yükselmişti.

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