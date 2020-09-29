Azerbaycan vurdukça Ermenistan yalan uyduruyor! Olmayan F-16 uçağını düşürdüler

Azerbaycan Ordusunun başlattığı karşı operasyonda ağır kayıplar veren Ermenistan, yalan haberlere Ermeni kamuoyunu sakinleştirmeye çalışırken, dünya kamuoyuna da kara propaganda yapıyor. Şimdi de Azerbaycan'ın olmayan F-16 uçağını düşürdüler...

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Azerbaycan Savunma Bakanlığı Basın Servisi Başkanı Albay Vagif Dargahli, Ermenistan'ın "Azerbaycan’a ait bir F-16 uçağı vuruldu” iddiasına yanıt verdi. Dargahli, Erivan yönetiminin provakasyonlarının kışkırtıcı olduğunu ifade ederek, “Olmayan bir uçağı yok etmek imkansız” dedi.

Dargahli, "Ermenistan sürekli surette hayal görmeye devam ediyor" diyerek, “Hava Kuvvetimize ait bir F-16 uçağının vurulduğu iddiasıyla ilgili Ermeni tarafının yaydığı bilgiler yanlış ve kışkırtıcıdır. Hava Kuvvetlerimizde F-16 savaş uçağı bulunmuyor. Bu nedenle Ermeni tarafına olmayanı yok etmenin imkansız olduğunu hatırlatıyoruz” ifadelerini kullandı.