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Sivas'ta yol kenarında bulundu! Görenler şaşkına döndü

Demirören Haber Ajansı

SİVAS'ta, sokakta yol kenarına atılmış bulunan hançere, tarihi eser olabileceği düşüncesiyle polis ekiplerince el koyuldu.

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Olay, dün gece, Mevlana Mahallesi Ethembey Parkı'nın yanında meydana geldi. Yol kenarında hançer olduğunu görenler, polis ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen ekipler, tarihi eser olduğu değerlendirilen hançeri yerden aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası hançer, incelenmek üzere polis merkezine götürüldü. 

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