Zonguldak'ta 17 senedir her gün aynı yerde gözyaşı döküyor! Sebebi ise bakın ne

17 seneden beri çile çekiyorum: Arslantaş, afet sonrası olay yerine gelen yetkililerin yer altındaki su sebebiyle binasının çöktüğünü öğrendiğini söyledi. 17 yıldır mağdur olduğunu ifade eden Arslantaş, "2003 yılında oldu. Bir kütleme oldu. Yerin altından ses geldi. Eyvah dedim kapılar, pencereler kapanmıyor. Ev yerinden oynadı. Felakete uğradım. Su var dediler. Ondan olduğunu söylediler. Burada 9 ev vardı. Herkes başının çaresine baktı. Evini yaptırdı. Ama bir tek ben mağdur kaldım. Hiçbir şeye sahip olamadım. Yardım bekliyorum. Bu eve çok masraf yapmıştım. Taşıma suyla yapmıştım. 17 seneden beri çile çekiyorum. Ağlıyorum, gözümün yaşı hiç kurumuyor. Eşim olsa başımızın çaresine bakardık. Yardım bekliyorum. Başka bir şey istemiyorum. Bana yardım etsinler" diye gözyaşı döktü.