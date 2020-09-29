Altın yükselişe geçti! Gram altın 474 lira oldu

Dolar endeksinin seyri ve yeni tip koronavirüs aşısına ilişkin haber akışı, altının ons fiyatına yön vermeye devam ediyor. Gram altın, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından önceki kapanışın üzerinde 474 liradan işlem görüyor. Peki çeyrek altın, cumhuriyet altını ne kadardan satılıyor?

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Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 474,2 liradan işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 3 üzerinde 472,2 liradan tamamladı.

Çeyrek altın 779 liradan satılıyor

Gram altın, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 474,2 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 779 lira, Cumhuriyet altını da 3.181 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise 1.875-1.888 bandında hareket ederken, şu dakikalarda dünkü 1.882 dolarla dünkü kapanış seviyesinin hemen üzerinde bulunuyor.

Analistler ne diyor?

Analistler, dolar endeksinin seyrinin yanı sıra jeopolitik gelişmeler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin haber akışının, altının ons fiyatına yön vermeye devam ettiğini söyledi.

Bugün yurt içinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın saat 11.00'de açıklayacağı Yeni Ekonomi Programı'nın (YEP) takip edileceğini vurgulayan analistler, yurt dışında ise Avro Bölgesinde tüketici güven endeksi ve Almanya'da enflasyon başta olmak üzere veri gündemin takip edileceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.850 doların önemli destek konumunda bulunduğunu belirterek, bu seviyenin altına inilmesi halinde 1.835 doların destek, üzerinde kalınması durumunda ise 1.900 doların direnç olarak takip edileceğini bildirdi.