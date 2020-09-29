ÖSYM Başkanı duyurdu! KPSS Sağlık Bakanlığı kadrolarına yerleştirme sonuçları açıklandı
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, KPSS Sağlık Bakanlığı kadrolarına yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.Abone ol
Ölçe Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2020 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Sağlık Bakanlığı kadrolarına yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
ÖSYM Başkanı Aygün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "10-16 Eylül tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS-2020/11 Sağlık Bakanlığı kadrolarına yerleştirme sonuçları ‘http://sonuc.osym.gov.tr’ adresinden açıklanmıştır. Sonuçların sağlık camiasına hayırlı olmasını dilerim" dedi.
10-16 Eylül tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS-2020/11 Sağlık Bakanlığı kadrolarına yerleştirme sonuçlarıhttps://t.co/tfsiOmTm1j adresinden açıklanmıştır. Sonuçların sağlık camiasına hayırlı olmasını dilerim. @drfahrettinkoca @saglikbakanligi— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) September 29, 2020