Mersin'de cezaevindeki 'usulsüz rapor' oyunu bozuldu: 1'i doktor 12 gözaltı

MERSİN'de Tarsus Açık Cezaevi'ndeki 'usulsüz rapor' oyunu gün yüzüne çıktı. Şahısların düzenledikleri raporla, hastaneye yatırılan mahkumların cezalarını burada geçirmesini sağladıkları öğrenildi. Aralarında 1 doktorun da olduğu 12 şüpheli yakalanırken firarı 4 kişi aranıyor.

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Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Tarsus Açık Cezaevi'nde kalan hükümlülerden bazılarının usulsüz doktor raporu ile hastaneye yatırıldığı ve kalan cezalarını burada tamamladıkları belirlendi. Yapılan araştırmalar sonunda, şüphelilerin 1 doktor, 1 infaz memuru, hastanede görevli 1 temizlikçi ile 13 eski hükümlü olduğu saptandı.

Kimlikleri açıklanmayan şüpheliler hakkında 'Suç örgütü kurmak ve yönetmek ile rüşvet ve resmi belgede sahtecilik' suçlarından gözaltı kararı verildi. Ardından da bu sabah şafak vakti operasyon düzenlendi. Önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapılarak 16 şüpheliden 12'si yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonda 412 bin TL ele geçirildi

Adreslerde yapılan aramalarda, suçtan elde edildiği değerlendirilen 412 bin TL ile bir tabanca, bir ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, firari 4 şüphelinin yakalanması için operasyon sürüyor.