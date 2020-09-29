Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili soruşturmada rapor çelişkisi

Tutanakta bu durum, "3 Haziran günü saat 01.05 sıralarında söz konusu bina önüne plakası net olarak görünmeyen, beyaz renkli bir otomobilin geldiği, karanlıktan dolayı eşkalleri net anlaşılmayan 2 erkek şahsın araçtan indiği şahısların binaya doğru ilerledikleri, 2 dakika sonra plakası net olarak anlaşılmayan siyah renkli bir aracın da belirtilen yerden hareket edip uzaklaştığı, havanın karanlık olduğu, güvenlik kamerasının olay yerinin tamamını görmediği, olay anı ile ilgili görüntülerin bu şekilde güvenlik kamerasına yansıdığı anlaşılmıştır" şeklinde anlatıldı.