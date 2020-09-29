Çanakkale'de görenleri şok eden manzara! Yüzlerce maskeyi ağaca astılar

Geldiğimizde şoka uğradık: İstanbul’dan tatil için bölgeye gelen Ali Kaya, “Zeus Altarı’na ilk defa geldik. Geldiğimizde şoka uğradık. Maskeleri ağaca asmışlar ve bununla beraber tokaları asmışlar. Buranın harabeye döndürülmesi ilginç. Baktığımızda anlam veremedik. Bunların buraya bağlanması bize çok ilginç geldi” dedi.