Çanakkale'de görenleri şok eden manzara! Yüzlerce maskeyi ağaca astılar
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Adatepe Köyü'nde bulunan Zeus Altarı'nı (Sunağı) görmeye gelenler şaşkına döndü.
Adatepe köyünde, eski Yunan inanışlarına göre, savaşlarda galip gelmek, kuraklık ve hastalıktan kurtulmak, bereketli ürün almak ve felaketlerden korunmak amacıyla tanrıların adak ve kurban adadığı Zeus Altarı, bugün de turistlerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.
Sunağın ön kısmında Erdem Dede Yatırı bulunurken, ziyarete gelenler, dilekler tutup, çevresindeki ağaçlara çaput bağlıyor. Yunan mitolojisinde önemli yeri olan Zeus Sunağı çevresindeki ağaçlar, bu yıl ise cerrahi maskelerle doldu.
Ziyaretçiler, koronavirüs salgını nedeniyle kullanımı zorunlu hale getirilen maskeleri dilek dileyerek, ağaçlara bağlıyor.
Geldiğimizde şoka uğradık: İstanbul’dan tatil için bölgeye gelen Ali Kaya, “Zeus Altarı’na ilk defa geldik. Geldiğimizde şoka uğradık. Maskeleri ağaca asmışlar ve bununla beraber tokaları asmışlar. Buranın harabeye döndürülmesi ilginç. Baktığımızda anlam veremedik. Bunların buraya bağlanması bize çok ilginç geldi” dedi.