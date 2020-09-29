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Doktoru açıkladı! Oyuncu Ali Sürmeli'nin tedavisine yoğun bakım servisinde devam ediliyor

Yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması nedeniyle ameliyat edilen tiyatro sanatçısı Ali Sürmeli'nin, bilincinin açık ve genel durumunun iyi olduğu bildirildi.

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Geçtiğimiz günlerde beyin kanaması geçiren ve acil ameliyata alınan ünlü oyuncu Ali Sürmeli'nin son sağlık durumu hakkında açıklama geldi.

Acıbadem Kadıköy Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ferda Çağavi, Ali Sürmeli'nin sağlık durumuna ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Sürmeli'nin 27 Eylül Pazar günü, kusma ve hıçkırık şikayetiyle acil servise başvurduğunu belirten Çağevi, şu bilgileri verdi:

"Yaptığımız tetkiklerinde beynin sağ ön tarafında yüksek tansiyona bağlı kanama tespit edildi ve aynı gün ameliyata alındı. Ameliyat sonrası yoğun bakım servisinde takip ve tedavisine devam ediliyor. Şu anda genel durumu iyi ve bilinci açıktır, felç geçirmemiştir. Kendisine acil şifalar diliyoruz."

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