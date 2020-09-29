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Biz10 TV kapatıldı Kurucusu Adem Metan kanalın neden kapandığını açıkladı

Biz10 TV kurucusu Adem Metan, Biz10 TV’nin kapandığını açıkladı. Metan, kanalın Ankara’dan gelen bir talimatla kapatıldı iddiasına yanıt verdi.

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Biz10 TV kurucusu Adem Metan, Biz10 TV’nin kapandığını açıkladı.

Metan’ın açıklaması şöyle:

“Biz10 TV güzel amaçlarla kuruldu, büyüdü. Şimdi mezun olma vakti. Biz10TV maceramız bitti. Bir kişinin bile ‘bilerek’ hüzün sebebi olduysak affola. Görüşmek üzere…”

Biz10 TV‘nin Twitter sayfasında paylaştığı Esra Erol’un tepki toplayan yayınına ilişkin videoyu sildiği öne sürüldü.

Bazı internet sitelerinde yer alan habere göre; videonun yayından kaldırılması talimatının ise Ankara’dan gelen bir telefonla verildiği ve Biz10 TV’nin kapatma kararının böyle verildiği iddia edildi.

İddialara yanıt

Adem Metan, Ankara’dan gelen bir telefonla videonun yayından kaldırıldığı ve yayına son verildiği iddialarını yalanladı.

Metan, “Biz10TV hiçbir zaman sizin yaptığınızı yapmadı. Attığınız manşet yalan. Kurulduğu günden bu yana şeffaf habercilik yaptı. Kimse telefon açmadı. Kimse kapat demedi! Aileme daha fazla vakit ayırmak istiyorum. Oğluma daha fazla vakit ayırmak istiyorum. Tek sebep bu” açıklamasında bulundu.

İşte o mesaj:

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