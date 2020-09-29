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İngiltere'de vakalar patladı! Yeni kısıtlamalar yolda

İhlas Haber Ajansı

İngiltere hükümeti, artan corona virüs vakalarının önüne geçebilmek için ülkenin kuzeydoğusunda yeni kısıtlamaların uygulanacağını duyurdu.

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Koronavirüs salgını Avrupa’da etkisini arttırmaya devam ederken, birçok ülke kısıtlamaları geri getirmeye başladı. İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock bugün parlamentoda yaptığı konuşmada, ülkede hızla artan corona virüs vaka sayısı nedeni ile hükümetin kuzeydoğu İngiltere'de yeni yerel kısıtlamalar uygulayacağını aktardı.

Bakan Hancock, yeni kuralların iki hafta önce sıkılaştırıldığı kuzeydoğu bölgelerine atıfta bulunarak, "Ne yazık ki vaka sayısı hızla artmaya devam ediyor. Bu enfeksiyonların büyük bir kısmının ev dışındaki kapalı ortamlarda gerçekleştiğini biliyoruz. Bu nedenle yakın çalıştığımız yerel meclislerin talebi üzerine aynı haneden olmayan bireylerin herhangi bir iç mekanda toplanmalarına kısıtlama getireceğiz” dedi.

Yerel kısıtlamalar yolda
Değişikliklerin daha önce yerel kısıtlamaların uygulandığı kuzeydoğu bölgeleri için geçerli olacağını belirten Hancock, farklı hane bireylerinin birbirlerinin evinde buluşmalarının yanı sıra bireylerin herhangi bir iç mekanda da buluşmalarının yasal olmayacağını ifade etti.

"Hemen uygulamaya koymalıyız"
Hancock, iki hafta önce Newcastle, Gateshead, Northumberland, North Tyneside gibi bölgelerin de dahil olduğu kuzeydoğu İngiltere'de sıklaştırılan kuralların daha da ağırlaştırılacağını belirterek, "Bu adımları hemen uygulamaya koymalıyız, çünkü hızlı hareket etmenin virüsü kontrol altında tutmak için daha iyi olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullandı.

İngiltere’de toplam vaka sayısı 439 bin 13’e, toplam can kaybı ise 42 bin 1’e yükseldi.

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