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Bakan Albayrak'a dolar sorusu! Benim için önemli değil, oraya hiç bakmıyorum

Üç yıllık ekonomik yol haritasını içeren Yeni Ekonomik Programı açıklayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, toplantı sonrası döviz kurlarındaki durumu soran gazetecilere, "Kur benim için hiç önemli değil, oraya bakmıyorum" yanıtını verdi.

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NTV yayınında Yeni Ekonomi Programı'nı değerlendiren Dünya Gazetesi yazarı ve yönetim kurulu başkanı Hakan Güldağ, Albayrak'a toplantı çıkışında döviz kurlarındaki durumu sorduğunu aktardı.

Güldağ, Albayrak'ın "Kur benim için hiç önemli değil, hiç oraya bakmıyorum. Sanayimiz güçlü. Oraya hiç bakmıyorum. Kur artık bizim elimizde" dediğini aktardı. 

Yeni Ekonomik Programı'nın açıklamasından kısa süre önce dolar ve euroda yeni tarihi zirveler gelmişti. 

Dolar 7.8542 TL'ye kadar yükselirken, euro ise 9.1677 TL seviyesine çıktı. Çift hanelere gelen sterlin 10.1059 TL ile zirve yaptı.

Dolar şu dakikalarda 7.84 TL, euro 9.16 TL, sterlin ise 10.10 TL'nin üzerinde seyrediyor. 

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