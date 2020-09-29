Fahrettin Altun: Ermenistan Cenevre Sözleşmelerini ihlal ediyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ''Ermenistan’ın saldırgan tutumu Cenevre Sözleşmelerinin açık ihlalidir. Dünya kamuoyu şunu çok iyi bilmelidir ki, Azerbaycan’ın amacı cephe hattında yaşayan sivil halkın güvenliğini sağlamak ve işgal altındaki topraklarını kurtarmaktır.'' açıklamasında bulundu.

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Ermenistan, Azerbaycan'da sivil yerleşim yerlerini hedef aldı. Azerbaycan ordusu saldırıya anında karşılık verdi. Kardeş ülke Azerbaycan'dan şehit haberleri gelmeye başladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ermenistan'ın saldırısını kınarken Twitter hesabından şu ifadelere yer verdi; Ermenistan’ın saldırıları sonucunda bugüne dek hayatlarını kaybeden Azerbaycanlı şehit kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve kardeş Azerbaycan halkına başsağlığı diliyor, yaralı Azerbaycan vatandaşlarına da Allah’tan şifa niyaz ediyoruz.

''Cenevre Sözleşmelerinin açık ihlalidir''

Ermenistan’ın saldırgan tutumu Cenevre Sözleşmelerinin açık ihlalidir. Dünya kamuoyu şunu çok iyi bilmelidir ki, Azerbaycan’ın amacı cephe hattında yaşayan sivil halkın güvenliğini sağlamak ve işgal altındaki topraklarını kurtarmaktır. Bu süreçte her sorumlu devletin yaptığı gibi kardeş ülke Azerbaycan’ın da diplomatik, eşit ve adil tüm girişimleri büyük bir özveriyle yürüttüğünü takip etmekteyiz. Azerbaycan’ın uluslararası hukuk kurallarına harfiyen uyduğunu açık bir şekilde gözlemlemekteyiz.

''BMGK toplantısında umarız çözüm adına bir zemin oluşur''

Bugün toplanacak olan BMGK toplantısında umarız çözüm adına bir zemin oluşur. Türkiye olarak bu konudaki tüm çabalarımız ve çalışmalarımız kardeş ülke Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını geri kazanması ve uluslararası alanda hakkını, hukukunu koruma yönünde olacaktır.

Ermenistan’ın saldırıları sonucunda bugüne dek hayatlarını kaybeden Azerbaycanlı şehit kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve kardeş Azerbaycan halkına başsağlığı diliyor, yaralı Azerbaycan vatandaşlarına da Allah’tan şifa niyaz ediyoruz. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) September 29, 2020

''Adil bir şekilde yaklaşma çağrısı yapıyoruz''

Küresel aktörlere konuya adil bir şekilde yaklaşma çağrısı yapıyoruz. Sözümona tarafsızlık ilkesiyle hareket etme adına veya siyasi dengeleri gözetme uğruna saldırgan ile mağduru eşitleme hatasına kesinlikle düşülmemelidir.

''Kimsenin şüphesi olmasın''

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devletimiz tüm kararlılığıyla dost ve kardeş ülke Azerbaycan’ın yanındadır. Uluslararası alanda kardeş ülke Azerbaycan’a karşı yapılabilecek en ufak bir haksızlık karşısında sesimizi en gür şekilde çıkaracağımıza kimsenin şüphesi olmasın.