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Kocaeli'de özel hastanenin yaptığına bak! Önünde can çekişen adamın yüzüne bakmadılar

İhlas Haber Ajansı

KOCAELİ'de bir özel hastane skandal harekete imza attı. Hastane önünde fenalaşan yaşlı adam, dakikalarca yardım bekledi. İddiaya göre, hastane kapısındaki doktorlar kendi hastanelerinde olmadığı gerekçesiyle yardım edemeyeceklerini söyledi. 60 yaşındaki Sebahattin Duru, 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken öldü.

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Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Güzeller Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi’nde bulunan Özel Merkez Hastanesinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sebahattin Duru isimli vatandaş, fenalaşarak bir anda yere yığıldı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar hemen Duru’nun yardımına koştu. Duru’nun fenalaştığını gören vatandaşlar hastane personeline bağırarak yardım istedi.

Hastane personeli ise Duru’nun hastanede olmadığı için müdahale edemeyeceklerini söyledi. Vatandaşlar daha sonra cep telefonları ile bir yandan o anları görüntülerken, diğer yandan da 112 Acil Yardım hattını arayarak yardım istedi.

Yakınları suç duyurusunda bulunacak, kalp krizi geçirmiş...

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansta yapılan müdahalelere rağmen talihsiz adam kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Duru’nun cenazesi otopsi incelemesi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili Duru’nun yakınlarının suç duyurusunda bulunacağı öğrenilirken, İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi incelemelerinde Duru’nun kalp krizi sebebiyle ile hayatını kaybettiği belirlendi.

Öte yandan yeni gelişme olarak; Personelinin ölen vatandaşa müdahale etmemesi ile tepkilere neden olan hastane ile ilgili Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı.

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